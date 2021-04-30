Авиасообщение между Нальчиком и Санкт-Петербургом возобновится с 31 мая

НАЛЬЧИК, 30 апреля. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы из аэропорта Нальчика (Кабардино-Балкария) в Пулково (Санкт-Петербург) откроют 31 мая. Полеты будут выполняться ежедневно, сообщил ТАСС в пятницу начальник службы организации пассажирских и грузовых перевозок аэропорта Нальчика Ислам Шомахов.

Самолеты из Нальчика в Санкт-Петербург практически не летали в период пандемии. В январе и декабре выполнялись нерегулярные рейсы в связи с повышенным спросом.

"С 31 мая авиакомпания "Россия" начнет полеты из Нальчика в Санкт-Петербург, полеты будут выполняться ежедневно. Авиасообщение возобновляется, поскольку это, конечно, популярное направление, культурная столица. Кроме того, есть жители республики, которые являются студентами вузов Санкт-Петербурга и летают по учебе", - сказал собеседник агентства.

Шомахов также добавил, что в летнем сезоне из Нальчика планируются полеты по семи направлениям.

Из Нальчика ежедневно летают самолеты "Аэрофлота" (в Шереметьево) и "Победы" (во Внуково). Кроме того, пять раз в неделю во Внуково выполняет рейсы авиакомпания "Якутия".

Ранее сообщалось, что со 2 июня впервые планируется запустить рейсы в Сочи из аэропорта Нальчика. Также прорабатывается вопрос об открытии субсидируемого рейса в Саратов. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил более 171 тыс. человек, в 2021 году планируется его увеличение почти на 30%.