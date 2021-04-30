Медики выявили вспышку коронавируса в городской больнице Пскова

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Медики выявили вспышку коронавируса в городской больнице в региональном центре Псковской области, которая с 36 тыс. случаями заражения этой инфекцией входит в пятерку регионов с самой высокой динамикой распространения вируса. Коронавирус обнаружен у пациентов и сотрудников учреждения, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

"В Псковской области выявлен очаг в кардиологическом отделении Псковской городской больницы. COVID-19 выявлен у пяти пациентов, медработника и сотрудника больницы. В медучреждении проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц", - отметила пресс-служба в ее официальном канале в Telegram.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению, зараженные пациенты переведены в инфекционную больницу. "Очаг в отделении кардиологии обработан, пациенты переведены в инфекционную больницу. Заключительная дезинфекция произведена. Сегодня взяты смывы, завтра ждем ответ", - пояснила собеседница агентства.

Общее число заразившихся в регионе превысило отметку в 36 тыс. человек. Власти региона опасаются, что рост числа случаев заражения может произойти в майские праздники, когда в регион традиционно массово приезжают дачники из Санкт-Петербурга. В ближайшее время, по прогнозам псковских чиновников, рост числа заразившихся коронавирусом в Псковской области составит порядка 5%.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 36 263, 27 060 человек выздоровел, 338 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50-процентной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до 31 мая.