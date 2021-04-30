Работу закрытых рынков под Ростовом остановили решением суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля./ТАСС/. Работа крупных оптовых рынков Аксайского района Ростовской области, доступ к которым ограничен, приостановлена решением суда, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

По информации источника ТАСС, 3,5 тыс. силовиков 27 апреля ограничили доступ на крупные оптовые рынки в Аксайском районе Ростовской области в рамках проверки. По сообщениям местных СМИ, на территории рынков дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее в Аксайском районном суде ТАСС сообщили, что там рассматривают заявление, связанное с работой рынков.

"Сегодня у нас была встреча с предпринимателями в администрации, в которой принимал участие первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, и он озвучил, что действительно рынки остановлены постановлением суда. Но какого суда - сказано не было", - сказали в пресс-службе, отметив, что не знают о заявлении, рассматриваемом Аксайским районным судом.

Суд отказался прокомментировать ТАСС эту информацию.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.