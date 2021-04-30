В Ингушетии продлили до 10 июня ограничения в связи с пандемией коронавируса

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о продлении до 10 июня введенных ранее ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона до 10 июня включительно продлены действующие противоэпидемические ограничения", - сказали в пресс-службе. Согласно документу, продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

22 октября указом главы региона в Ингушетии был введен режим повышенной готовности, которым до 1 декабря запрещалось проведение публичных и массовых мероприятий, работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений была ограничена, также ограничена работа организаций общепита после 21:00 мск и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. 10 ноября был объявлен режим самоизоляции для людей, страдающих хроническими заболеваниями, и лиц старше 65 лет. 15 апреля ограничения были продлены до 15 мая с запрещением работы предприятий общепита после 23:00 мск и введением послаблений - разрешено проведение официальных мероприятий при соблюдении всех противоэпидемических требований.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в регионе выявлено 13 случаев заражения, за все время пандемии были инфицированы 15 432 человека, из них 28 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 11 человек, трое из них - на аппаратах ИВЛ. Умерли 187 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 588.