Более ста общественных территорий благоустроят в 2021 году в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 30 апреля. /ТАСС/. В Архангельской области приступили к благоустройству общественных территорий. Всего в 2021 году в регионе планируется благоустроить 110 общественных территорий и 46 дворов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации области.

"В крупных городах Архангельской области начали благоустраивать общественные территории. Работы стартовали в Архангельске и Северодвинске. В Архангельской области в 2021 году планируется благоустроить 110 общественных территорий и 46 дворов", - сообщили в пресс-службе.

На эти цели будет направлено 328,4 млн рублей.

В Архангельске в этом году будут обустроены шесть общественных территорий. Одна из них - сквер у Архангельского городского культурного центра. Здесь восстановят проезд и парковку, тротуары из плитки, установят лестницы и скамейки, урны и современное освещение. Территорию озеленят. В Северодвинске приступили к подготовительным работам в сквере ветеранов. Здесь проведут масштабное озеленение: посадят яблони, липы, рябины, ели и другие деревья. В сквере появятся новые тротуары, детская площадка и современное освещение.

Онлайн-голосование по объектам федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 2022 года стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая включительно. От Архангельской области представлены 55 общественных территорий от 13 муниципальных образований.