Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет в Калининградской области продлен до 31 мая

КАЛИНИНГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области продлили режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями до 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее режим действовал до 30 апреля.

"В связи с сохраняющимся уровнем заболеваемости среди граждан в возрасте 65 лет и старше оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации главного санитарного врача Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции для данной возрастной категории до 31 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, жителям региона рекомендовано в период с 1 по 11 мая воздержаться от посещения кладбищ, за исключением случаев связанных с погребением.

Организаторов официальных физкультурных и спортивных мероприятий в регионе обязали обеспечить тестирование участников и персонала на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР не ранее трех календарных дней до начала события.

По данным регионального оперативного штаба, на 30 апреля в области выявлено 31 815 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 999 пациентов, умерли 477 человек, под медицинским наблюдением находятся 2 338.

В регионе продолжается кампания по вакцинации жителей от нового коронавируса. В область суммарно поступило 94 849 комплектов доз вакцины. Привиты 86 872 человека, из них двукратно - 52 882.