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Пандемия COVID-19
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В Албании одобрили применение "Спутника V"

"Спутник V" теперь зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек
© Александр Река/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена для применения в Албании, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", - отмечается в сообщении.

Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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