Смертность в России в марте выросла в сравнении с прошлым годом

Число умерших пациентов с коронавирусом в России в марте уменьшилось по сравнению с февралем. Как уточняется в материалах Росстата, коронавирус стал основной причиной 17 457 смертей (но в 2 454 случаях это еще не подтверждено окончательно), а еще у 6 258 человек он был выявлен, но не определил летальный исход. При этом у 4 857 пациентов он никак не повлиял на летальный исход.

При этом за январь - март 2021 года в России умерли 583,8 тыс. человек, тогда как в первом квартале 2020 года - 460 тыс., отмечается в материалах.

"Смертность выросла к марту 2020 года на 25,7% и к февралю 2021 года на 10,8%", - говорится в публикации на сайте ведомства.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Смертность в России в марте 2021 года оказалась на 25,7% больше, чем в марте 2020-го, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

По уточненным данным Росстата, в феврале коронавирус был главной причиной 17 120 смертей (включая 2 329 не подтвержденных окончательно случаев). Еще у 7 664 умерших он был диагностирован, но не стал определяющим фактором исхода, в том числе в 5 708 случаях вообще не оказал на него влияния.

Таким образом, в зависимости от методики подсчета летальность новой инфекции в марте составила от 5,9% до 8%, следует из подсчетов ТАСС на основе информации Росстата и сведений по заболеваемости, которые предоставляет федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Если учитывать только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, летальность составила 5,9%. Если учитывать и те смерти, в которых он был сопутствующей причиной или никак не повлиял на развитие основной болезни, показатель будет равен 8%.

По данным оперативного штаба, в марте летальность составила 4,3% (против 3,3% в феврале). Расхождение связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда ковид был основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Рост летальности на фоне снижения смертности из-за коронавируса связан в первую очередь с серьезным спадом заболеваемости: как свидетельствуют подсчеты ТАСС, в марте в России выявили на четверть меньше заразившихся, чем месяцем ранее.

Общие показатели

Из данных Росстата следует, что с апреля 2020 года по март 2021 года включительно в стране умерли 249 702 человека с коронавирусом, причем в 166 858 случаях он стал основной причиной смерти. Еще 82 844 пациента, у которых была диагностирована новая инфекция, умерли по другим причинам, в том числе в 63 186 случаях они никак не были связаны с заражением.

Таким образом, за все время пандемии, когда Росстат ведет соответствующую статистику, летальность нового заболевания составила от 3,7% до 5,5% в зависимости от методики подсчета.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с новой инфекций, за этот период в России умерли 99 209 заболевших.

Естественная убыль населения

По данным Росстата, естественная убыль населения России в первом квартале 2021 года составила 246,8 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По информации ведомства, с января по март 2021 года в стране родились 337 тыс. человек, а умерли 583,8 тыс. В первом квартале 2020 года разница между числом родившихся и умерших составила 121,7 тыс.

При этом в 2021 году россияне стали чаще жениться - в январе, феврале и марте зарегистрировали 161,4 тыс. браков (на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Количество разводов также увеличилось и составило 143 тыс. (рост на 2,6%).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году смертность в стране увеличилась на 17,9%, и большую часть прироста дали летальные исходы из-за коронавируса. Замглавы Росстата Павел Смелов отмечал, что весной 2021 года смертность начала снижаться, а в апреле-мае может опуститься до уровня 2019 года.