Попова не видит оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит оснований для введения в России новых ограничительных мер из-за коронавируса.
"Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны", - сказала она в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".
Попова отметила, что посещение культурных мероприятий, мест массового скопления людей и поездки в транспорте носят риск контакта с заболевшим человеком, поэтому очень важно соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.
По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, на данный момент не наблюдается тенденции к росту количества заразившихся коронавирусом. "В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, - сказала она. - Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет".
При этом Попова отметила, что ситуация с распространением коронавируса в мире очень напряженная. "Как оценивает Всемирная организация здравоохранения, рост очень интенсивный. В ряде стран он просто значимый до катастрофического, мы это видим", - добавила она.
По мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России не ухудшится после майских праздников, если жители страны будут соблюдать действующие профилактические меры. "Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут", - сказала она.
Попова напомнила об обязательном ношении масок и соблюдении правил гигиены. "Мы, конечно же, должны ходить в масках. Мы не ставили такого требования - ходить в масках на улице, на свежем воздухе, если это не какое-то мероприятие, где больше 50 человек. <...> Чистые руки, чистые поверхности, чистые гаджеты, которые у нас в руках. Это обязательно <...>. Это, конечно, социальная дистанция", - сказала глава Роспотребнадзора.
Она рекомендовала "максимально использовать" майские праздники, чтобы побыть с семьей. "Для того чтобы остаться с теми людьми, с которыми <...> давно обменялись всей своей вирусной информацией", - добавила Попова. По ее словам, следует провести праздники на свежем воздухе. По оценке главы ведомства, большинство россиян дисциплинированы и соблюдают профилактические меры.
Иммунитет после вакцинации
Попова также рассказала, что иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации сохраняется не меньше чем на 10-12 месяцев. "Если говорить о ковиде, то прививаться надо сейчас. Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго -10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый, поэтому привиться нужно сейчас, и его хватит точно абсолютно на весь следующий эпидсезон", - сказала она.
Попова подчеркнула, что значимых реакций на прививку от коронавируса не наблюдается. "Есть болезненность на месте укола, но я хочу отметить, что, когда мы колем себе витамины, в месте укола тоже дискомфорт ощущаем всегда, даже самые безобидные какие-то препараты", - добавила она.
Попова заявила, что иммунитет после введения российских вакцин от коронавируса способен защитить от всех известных мутаций вируса. "Иммунитет, который вырабатывается после российских вакцин, защищает на сегодняшний день от всех известных нам изменений и мутаций. Но для того, чтобы защититься также от всех штаммов, имеющих мутации, нужно соблюдать те же самые правила: тоже маски, тоже социальная дистанция, тоже чистые руки и гаджеты. Ну и стараться проводить больше времени с семьей, не посещать общественных мест - это лучшее средство. Для всех штаммов, защищает от всех вирусов", - сказала она.
По ее словам, российские тесты также способны выявить все существующие штаммы: "Тест-системы видят все штаммы, потому что туда заложены самые стабильные участки, фрагменты вируса, которые пока не изменены. И если будут изменены, это будут уже другие вирусы", - сказала она.
По словам Поповой, специалисты выявили в России более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса и около 20 случаев южноафриканского штамма. "На сегодняшний день есть распространение, и есть завозы. У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 - южноафриканского", - сказала Попова. По словам главного санитарного врача страны, эти случаи завоза штаммов не вызывают изменения эпидситуации. "И это как раз говорит о том, что те меры, которые мы сегодня используем в РФ - и маски, и дистанция, и ограничения - работают", - подчеркнула она.
Тестирование для приезжающих из Абхазии и Южной Осетии
Попова отметила, что приезжающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не нужно сдавать тест на коронавирус при пересечении границы. "Пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований, температуру меряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два-три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет", - сказала она.
Попова пояснила, что для введения тестирования для приезжающих из этих государств, нет оснований. "Мы давно понимаем <...>, что у нас единое эпидемическое пространство, и мы в этой парадигме и работаем, и выстраиваем взаимные отношения. У нас одни подходы эпидемиологические, одна школа, поэтому здесь проблем не возникает. <...> Никаких препятствий, никаких изменений нет, не планируется, не будет", - заключила она.
Ранее Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 150 млн человек, свыше 3,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 805 288 случаев заражения, выздоровели 4 427 946 человек, умерли 110 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.