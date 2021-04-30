Попова не видит оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса

"Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны", - сказала она в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Попова отметила, что посещение культурных мероприятий, мест массового скопления людей и поездки в транспорте носят риск контакта с заболевшим человеком, поэтому очень важно соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, на данный момент не наблюдается тенденции к росту количества заразившихся коронавирусом. "В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, - сказала она. - Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет".

При этом Попова отметила, что ситуация с распространением коронавируса в мире очень напряженная. "Как оценивает Всемирная организация здравоохранения, рост очень интенсивный. В ряде стран он просто значимый до катастрофического, мы это видим", - добавила она.

По мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России не ухудшится после майских праздников, если жители страны будут соблюдать действующие профилактические меры. "Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут", - сказала она.

Попова напомнила об обязательном ношении масок и соблюдении правил гигиены. "Мы, конечно же, должны ходить в масках. Мы не ставили такого требования - ходить в масках на улице, на свежем воздухе, если это не какое-то мероприятие, где больше 50 человек. <...> Чистые руки, чистые поверхности, чистые гаджеты, которые у нас в руках. Это обязательно <...>. Это, конечно, социальная дистанция", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она рекомендовала "максимально использовать" майские праздники, чтобы побыть с семьей. "Для того чтобы остаться с теми людьми, с которыми <...> давно обменялись всей своей вирусной информацией", - добавила Попова. По ее словам, следует провести праздники на свежем воздухе. По оценке главы ведомства, большинство россиян дисциплинированы и соблюдают профилактические меры.

Иммунитет после вакцинации

Попова также рассказала, что иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации сохраняется не меньше чем на 10-12 месяцев. "Если говорить о ковиде, то прививаться надо сейчас. Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго -10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый, поэтому привиться нужно сейчас, и его хватит точно абсолютно на весь следующий эпидсезон", - сказала она.