Disneyland в Калифорнии возобновил работу впервые с начала пандемии

Ранее сообщалось, что парки Disneyland и прилегающий к нему Disney California Adventure, находящиеся в городе Анахайм, возобновят работу 30 апреля. Они были закрыты с середины марта прошлого года на фоне пандемии нового коронавируса. Спустя более чем 13 месяцев простоя руководство парков сочло возможным открыть их, но пока исключительно для жителей Калифорнии.

"Все, кто хотел посетить это замечательное место - добро пожаловать обратно, - указано в твите. - Жители Калифорнии, начинайте планировать посещение уже сейчас".

Согласно информации на сайте тематического парка, число посетителей, которые единовременно могут находиться на его территории, строго ограничено, в связи с чем вход возможен лишь при условии предварительного бронирования. Посетители вынуждены будут носить защитные маски на всей территории парка. Кроме того, сотрудники могут проверить у них документы, подтверждающие регистрацию в Калифорнии, а также замерить температуру. Руководство парка со своей стороны обещает принять все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Disneyland в Анахайме был открыт 17 июля 1955 года. Он стал первым из пяти парков развлечений, созданных по мотивам мультфильмов The Walt Disney Company. До пандемии его ежегодно посещали до 19 млн человек.