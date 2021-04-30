Голикова заявила, что смертность в России в апреле снизилась на 13% по сравнению с мартом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Смертность в России в апреле 2021 года, по предварительным данным, снизилась по сравнению с мартом на 13%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Видим, что [есть] снижение смертности за апрель на 13% по сравнению с мартом", - сказала она журналистам.

По ее словам, в марте показатель оказался заметно меньше, чем зимой. "Самые напряженные месяцы по смертности в РФ были в декабре 2020 и январе 2021 года, это связано со второй волной коронавируса, но хочу сказать, что <...> в России [в марте 2021 года] фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года - на 12,9%", - уточнила Голикова.

Ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов отмечал, что в апреле-мае 2021 года смертность в стране может опуститься до уровня 2019 года.