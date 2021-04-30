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Лесники Ингушетии посадили более 25 тыс. деревьев в честь участниц войны из региона

Для озеленения выбрали сопку на территории Ново-Редантского участкового лесничества площадью 15 га

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Более 25 тыс. деревьев высадили в Ингушетии лесники в честь уроженок республики, участвовавших в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"Ингушскими лесниками посажено более 25 тыс. деревьев в лесном фонде Назрановского лесничества в рамках международной акции "Сад Памяти". Деревья посажены в честь ингушских женщин - участниц Великой Отечественной войны. Уроженок Ингушетии, воевавших на фронте немного, но большинство из них обеспечивали медицинскую помощь, среди них Тамара Албогачиева, а также сестры Асият и Нина Тутаевы", - говорится в сообщении.

Посадки производились сотрудниками Назрановского лесопожарного центра Минприроды Ингушетии.

"В рамках памятных посадок символом их подвига и самоотверженности стали саженцы белой акации и ясеня. Для озеленения выбрана сопка на территории Ново-Редантского участкового лесничества площадью 15 га. Деревья в будущем укрепят почву сопки и озеленят пустующее место. Работы выполнены методом террасирования, а в конце мая здесь будет проведен необходимый агроуход", - добавили в пресс-службе.

Акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. К ней стали подключаться и другие страны, в том числе Азербайджан, Армения, Молдавия.

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