Попова заявила, что в Россию прилетает минимальное число людей из Индии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Отдельный терминал выделен для прилетающих в Россию из Индии, их число минимально. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Количество граждан, которое в неделю прибывает из Индии, а у нас авиасообщение столица со столицей, крайне невелико. Все граждане проходят обязательное тестирование, которое идет прямо в аэропорту. Их обследуют, измеряют температуру, крайне пристально мы к ним относимся, и в течение трех дней как минимум они находятся в режиме самоизоляции пока не получен будет результат этого исследования", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24", добавив, что затем, через несколько дней, им делают еще один тест на коронавирус.

"Здесь каких-то рисков, связанных с этим незначительным количеством прилетающих, это только один аэропорт, выделен специальный терминал, где мы с ними работаем", - сказала она.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.