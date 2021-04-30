Путин подписал закон о запрете на изъятие домашних животных за долги

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать у граждан за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен пунктом о домашних питомцах, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Как ранее отмечал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, речь идет о животных, "которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах".