На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить дипломатов высокого ранга

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло поправки в постановление "О Федеральном военном мемориальном кладбище", в соответствии с которыми отныне там можно будет хоронить дипломатов высокого ранга. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Дополнить пункт 3 постановления подпунктом Л3 следующего содержания: граждане замещавшие государственные должности Российской Федерации чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации (чрезвычайного и полномочного посла Союза ССР) в иностранном государстве, постоянного представителя (представителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации (постоянного представителя (представителя, постоянного наблюдателя) Союза ССР) при международной организации (в иностранном государстве)", - говорится в документе.

До настоящего момента там могли быть захоронены лишь военнослужащие, погибшие при защите интересов государства, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, граждане, награжденные высшими государственными наградами, президенты СССР и Российской Федерации, председатели Президиума Верховного Совета СССР и палат Федерального Собрания; председатели Совета Министров СССР и правительства, видные военачальники и прочие выдающиеся личности по решению президента страны.

Федеральное военное мемориальное кладбище в городе Мытищи Московской области является филиалом Новодевичьего кладбища и находится в ведении московского государственного бюджетного учреждения "Ритуал".