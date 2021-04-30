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Евровидение - 2021

Первый канал проведет прямые трансляции конкурса "Евровидение - 2021"

Трансляции будут начинаться в 22:00 мск

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать в прямом эфире полуфиналы и финал международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба телеканала.

"Первый канал представляет прямые трансляции с конкурса песни "Евровидение - 2021", который открывается 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) и в котором примут участие представители 39 стран. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая", - сообщила пресс-служба.

Трансляции будут начинаться в 22:00 мск.

По итогам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на конкурсе будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она выступит под номером 3 в первом полуфинале.

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РоссияЕвровидение - 2021
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