Путин подписал законы, закрепившие приоритет конституции в кодексах о труде, земле и жилье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, закрепляющие приоритет Конституции РФ в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В этих трех кодексах теперь будет прописано, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не допускается.

Приоритет Конституции РФ над международными договорами был закреплен в поправках к основному закону летом 2020 года. После этого необходимые изменения были внесены уже в шесть российских кодексов и более 100 законов.