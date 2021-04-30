Путин подписал закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий день тишины перед выборами при многодневном голосовании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Таким образом документ фактически отменяет день тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Кроме того, закон устанавливает, что в случае обжалования решения избирательной комиссии или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума исковое заявление в суд может быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения. Ранее срок оспаривания исчислялся со дня вынесения первоначального решения, что приводило к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, в последующем не успевал обратиться в суд в установленные законом сроки и фактически лишался права на судебную защиту. На это указал Конституционный суд РФ в постановлении от 24 марта 2020 года.

При этом документ сокращает до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии. Рассмотреть такую жалобу, согласно закону, нужно будет в течение семи дней (до этого было 10 дней). Аналогичные изменения в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Госдумы.

Согласно новому закону, решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов суд не сможет отменить из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила кандидатов о них.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.