Уголовное дело в отношении вице-президента адвокатской палаты Башкирии прекратилось

УФА, 30 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении вице-президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова прекращено, так как суд признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела из-за отсутствия заявления руководителя организации. Также следствие установило, что в действиях подозреваемого не было мошенничества с арендуемыми помещениями, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу.

В июне 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении руководства адвокатской палаты за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, по факту хищения денежных средств из бюджета организации. 19 марта 2020 года обвинение в злоупотреблении полномочиями на посту президента адвокатской палаты было предъявлено Юмадилову, оставившему должность по собственному желанию 6 марта. По решению совета палаты в тот же день он был назначен первым вице-президентом. По версии следствия, обвиняемый арендовал для палаты по завышенной цене несколько помещений, принадлежащих своей теще, также делал в них ремонт за счет организации. Всего в 2014-2019 годах таким образом необоснованно израсходовано более 7,4 млн рублей.

"В связи со вступлением в законную силу решения Советского районного суда г. Уфы дальнейшее уголовное преследование Булата Юмадилова по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") невозможно, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено. Кроме того, следствием установлено, что в вышеуказанных действиях Булата Юмадилова и иных лиц из числа руководства Адвокатской палаты республики отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в связи с тем, что в вышеописанных событиях не содержится такого обязательного признака хищения, как безвозмездное изъятие чужого имущества, поскольку помещения были реально предоставлены в аренду для нужд Адвокатской палаты республики", - говорится в сообщении.

Суд обосновал свое решение о признании постановления о возбуждении уголовного дела неправомерным из-за того, что руководитель палаты не заявлял о причинении ущерба организации. Тем не менее, СК обосновал свою позицию тем, что действия Юмадилова подорвали авторитет органов адвокатуры, которые обеспечивают права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Суд признал обоснованное таким образом постановление о возбуждении уголовного дела незаконным. "В обосновании принятого решения указано, что наступившие в результате преступных действий Булата Юмадилова последствия, в виде существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, подрыва авторитета адвокатуры, как института гражданского общества, предназначенного для оказания гражданам квалифицированной юридической помощи, деятельность которого должна основываться на принципе законности, материалами уголовного дела не подтверждены", - добавили в СК.

На сайте адвокатской палаты было опубликовано сообщение о несогласии совета и конференции палаты с возбуждением уголовного дела против Юмадилова. Обвиняемый является депутатом парламента Башкирии, партия "Единая Россия" приостановила его членство из-за уголовного преследования.