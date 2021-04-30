Более 2,5 тыс. человек подписали петицию с требованием освободить адвоката Павлова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек подписали петицию с требованием прекратить уголовное преследование адвоката Ивана Павлова, которому Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о разглашении данных следствия, и освободить его.

Петиция была создана московским адвокатом Анной Ставицкой на платформе change.org и адресована Следственному комитету, ФСБ и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Среди подписантов также много адвокатов, например Илья Новиков, Александр Редькин, адвокаты от ОВД-Инфо Дмитрий Захватов, Мария Эйсмонт, Михаил Бирюков, Сергей Тельнов, Анна Полозова, а также президент адвокатской палаты Удмуртской Республики Дмитрий Талантов.

Они "требуют прекратить использовать закон как инструмент давления на адвокатов" и освободить Павлова. По мнению авторов петиции, задержание Павлова связано с профессиональной деятельностью, а обыски и задержания по статье о разглашении данных предварительного следствия "не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования".

Павлов был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По его словам, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.

Басманный суд в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, а также установить следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом. Защита Павлова намерена обжаловать это решение.

Палов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, он является адвокатом осужденной за шпионаж бывшего топ- менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, умершего накануне после продолжительной болезни. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.