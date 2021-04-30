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Путин подписал закон о праве субъектов РФ участвовать в радиационном мониторинге

Документ также регламентирует функционирование территориальных подсистем Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Путин подписал закон, который предоставляет субъектам РФ право на добровольное участие в осуществлении государственного экологического мониторинга радиационной обстановки на территории страны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ также регламентирует функционирование территориальных подсистем Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ и ее функциональных подсистем (ЕГАСМРО).

"Наделение органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по мониторингу радиационной обстановки представляется обоснованным и целесообразным", - говорилось в заключении комитета Госдумы по энергетике к проекту закона. При этом, по мнению комитета, отсутствие координации со стороны федерального государственного органа "может привести к ухудшению качества обеспечения радиационной безопасности населения".

На уполномоченные правительством федеральные органы исполнительной власти, госкорпорацию "Росатом", а также органы исполнительной власти субъектов РФ, которые вправе участвовать в осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки, возлагается обязанность представлять информацию, полученную при таком мониторинге, в ЕГАСМРО и ее функциональные подсистемы. До этого такая информация представлялась органами управления использованием атомной энергии и эксплуатирующими организациями.

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