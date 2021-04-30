Парк Императорской фермы в Царском селе планируют отреставрировать к середине осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Фермский парк в Царском селе, служивший пейзажным пастбищем для Императорской фермы, планируют отреставрировать к середине осени 2021 года. На работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения из петербургского бюджета выделят до 63,3 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Фермский парк с четырьмя прудами и гидротехническими сооружениями", входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Александровский парк". Начальная (максимальная) цена контракта - 63,3 млн рублей. Срок выполнения работ - с даты подписания акта передачи объекта по 15 октября 2021 года", - говорится в конкурсной документации.

Подрядчику предстоит выкорчевать больные и мертвые деревья Фермского парка, потерявшие свой декоративный вид, после чего высадить новые растения в соответствии с сохранившимися историческими планами. Параллельно специалисты должны будут реконструировать пешеходные дорожки и парковую поливную систему, обустроить садовые диваны и детскую игровую площадку, а также поставить по периметру пейзажного сада новую металлическую ограду, выполненную в стиле аналогичных решеток Павловска и Царского села конца XIX века. Отдельное внимание при реконструкции будет уделено дорогам, ведущим к Федоровскому городку, в котором ныне располагается подворье московского патриарха.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 мая. Итоги аукциона подведут 4 июня. Заказчиком работ выступает управление благоустройства и коммунального обслуживания Пушкинского района.

Парк для зверей Императорской фермы

Первые здания Императорской фермы в Царском селе были возведены в 1810 году после того, как учреждение было переведено из Петербурга в пригород столицы по указанию Александра I. В 1820-х годах шотландский архитектор Адам Менелас построил полноценный фермерский комплекс для разведения породистого скота. Специально для животных фермы Менелас разбил пейзажный парк в английском стиле, который должен был служить живописным пастбищем.

При Николае II вокруг парка и фермы появились новые постройки в псевдорусском стиле - Федоровский городок, который должен был имитировать поселения центральной России времен первых Романовых. После Октябрьского переворота территории Фермского парка были переданы Ленинградскому сельскохозяйственному институту, который возвел на своей территории каменные пятиэтажные здания под общежития и учебный корпус. В настоящее время планировка парка существенно отличается от дореволюционной: нарушилась сеть дорог, изменены зеленые насаждения, построен стадион, рядом с фермой стоят различные одноэтажные хозяйственные постройки. В 1990-е годы часть Фермского парка была передана музею-заповеднику "Царское село", другая часть осталась в пользовании Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.