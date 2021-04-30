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Пандемия COVID-19
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ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna для экстренного использования

Это уже пятый препарат, получивший экстренное одобрение организации

ТАСС, 30 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации", - говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, значились вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, средство компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, а также два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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СШАПандемия COVID-19
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