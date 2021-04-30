Аргентина получила очередную партию вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апреля. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в пятницу в Аргентину. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента южноамериканской страны.

"Новая партия будет в ближайшие дни пропорционально распределена между 24 регионами страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиакомпания Aerolineas Argentina совершила уже 13 рейсов в Москву для доставки препарата.

В четверг президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что в общей сложности страна получила уже более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Помимо "Спутника V", в республике в настоящее время для иммунизации населения используют препараты китайской корпорации Sinopharm и британско-шведской компании AstraZeneca, а также вакцину индийского производства Covishield.

По данным властей Аргентины, к настоящему моменту в стране хотя бы одним компонентом вакцины были привиты 6 926 650 человек, 938 563 жителя сделали две прививки. Население Аргентины - 45,8 млн человек.