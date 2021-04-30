Путин подписал закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о проверках правильности предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья и проведении контрольного медосвидетельствования. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения их личных дел и медицинских документов. Проверка будет проводиться призывной комиссией региона в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе.

В случае выявления нарушений в правильности предоставления отсрочек по решению призывной комиссии субъекта РФ будет проводиться контрольное медицинское освидетельствование. На него также будут направляться граждане, которые не согласны с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования.

В правительстве РФ сообщали, что принятие закона снизит коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.