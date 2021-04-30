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Кандидатуры министров здравоохранения в регионах будут согласовываться с Минздравом

Порядок такого согласования установит правительство

МОСКВА, 30 апреля /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу закон об обязательном согласовании губернаторами с Минздравом России кандидатур на должности региональных министров здравоохранения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Высшее должностное лицо субъекта РФ <…> назначает на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - говорится в законе.

Как указано в документе, порядок такого согласования установит правительство.

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