Кандидатуры министров здравоохранения в регионах будут согласовываться с Минздравом

МОСКВА, 30 апреля /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу закон об обязательном согласовании губернаторами с Минздравом России кандидатур на должности региональных министров здравоохранения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Высшее должностное лицо субъекта РФ <…> назначает на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - говорится в законе.

Как указано в документе, порядок такого согласования установит правительство.