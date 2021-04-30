Путин утвердил изменения в возмещении уволенными контрактниками расходов на их подготовку

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень негативных оснований для досрочного увольнения военнослужащих, проходящих службу по контракту, при которых они обязаны возместить государству расходы, затраченные на их подготовку. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривал обязательство компенсировать расходы для отчисленных из военных учреждений профобразования или учебных военных центров при федеральных вузах по таким основаниям, как недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, отказ заключить контракты о прохождении военной службы.

Этот перечень расширяется следующими основаниями досрочного увольнения: наличие у военнослужащего статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти или об умышленном преступлении; наличие непогашенной или неснятой судимости за данные преступления; прекращение в отношении него уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела (уголовного преследования) не истек срок, равный сроку давности привлечения к уголовной ответственности.

В перечень оснований попадает уклонение от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных анкетных данных, а также однократное нарушение обязательств, связанных с защитой гостайны, либо выявление в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности РФ.