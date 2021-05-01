Христиане ожидают схождения Благодатного огня

ТАСС, 1 мая. Традиционная церемония схождения Благодатного огня пройдет в субботу в храме Воскресения Христова, известном также как храм Гроба Господня, в Старом городе Иерусалима. В этом году она пройдет с ограниченным числом паломников.

Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме православные верующие ожидают накануне Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая. Он появляется в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, в которой находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В соответствии с санитарными ограничениями 1 мая внутрь храма Гроба Господня смогут войти не более 2,5 тыс. человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма бывает до 9 тыс. паломников. В 2019 году церемония прошла без участия паломников. Прибывающие в храм люди будут разбиты на группы, разрешение на проход будет даваться тем, у кого есть "зеленые паспорта" вакцинации или свидетельства об отрицательных результатах тестов на коронавирус. Безопасность в Старом городе Иерусалима будут обеспечивать около 1 тыс. полицейских.

Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран - России, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, Румынии и Украины. Утром накануне праздника в Израиль из Москвы по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вылетит самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которую, как сообщили в фонде, возглавит председатель его попечительского совета Владимир Якунин.

Храм Гроба Господня и Благодатный огонь

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Это место было обнаружено спустя три века после распятия прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый Храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию и подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.

Благодатный огонь в России

Ожидается, что огонь доставят в Москву к пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которая начнется около 22:00 мск под предстоятельством патриарха Кирилла. Огонь будет передан в 25 городов и регионов России, а в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. По рекомендации Роспотребнадзора в этом году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.

Президент РФ Владимир Путин традиционно посетит пасхальное богослужение, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Кремле пока не уточнили, в какой именно храм придет президент.

До пандемии Путин обычно на Пасху посещал службу в храме Христа Спасителя (в отличие от Рождества, которое президент предпочитает встречать за пределами Москвы). Однако в прошлом году глава государства на пасхальном богослужении не был, а поставил свечку в небольшой часовне на территории своей резиденции Ново-Огареве.