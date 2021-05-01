В Канаде второй раз отпразднуют День Победы в онлайн-формате

ОТТАВА, 1 мая. /ТАСС/. Русскоязычная община Канады во второй раз проведет празднование Дня Победы и шествие "Бессмертного полка" в формате онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады (КСОРС) Наталья Тарышкина.

"Мы будем праздновать День Победы, несмотря ни на что. Как и в прошлом году, мы проведем онлайн всеканадский "Бессмертный полк", который начнется в полдень 9 мая по времени Оттавы (19:00 мск)", - сказала она. По словам Тарышкиной, День Победы будет проведен силами активистов различных групп соотечественников из таких городов, как Ванкувер, Виктория, Виндзор, Калгари, Квебек-Сити, Монреаль, Оттава, Торонто и Эдмонтон. Трансляция праздника будет вестись в социальных сетях.

"В этом году во время телемоста между этими канадскими городами мы будем рассказывать о советских городах-героях Великой Отечественной войны, о сотрудничестве в годы войны СССР и Канады, а также проведем виртуальный концерт. Все это время на одной стороне экрана мы будем показывать фотографии героев войны и тружеников тыла, проживающих сейчас в Канаде", - сообщила представитель КСОРС. Ожидается, что ветеранов в ходе прямого включения поздравит посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Кроме того, до 9 мая активисты русской общины намерены передать цветы и подарки ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и детям войны, которые проживают в указанных выше городах и их пригородах. "Как и в прошлом году, при этом мы будем соблюдать все необходимые меры предосторожности, связанные с продолжающейся пандемией", - подчеркнула Тарышкина.