В Португалии рекомендовали использовать вакцину Janssen для лиц старше 50 лет

МАДРИД, 1 мая. /ТАСС/. Главное управление здравоохранения Португалии рекомендовало использовать вакцину от коронавируса производства компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - для иммунизации жителей старше 50 лет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения.

"На сегодняшний день в Португалии рекомендуется применять вакцину против COVID-19 Janssen для [иммунизации] лиц в возрасте 50 лет и старше. Текущие исследования и данные, которые все еще анализируются Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), могут привести к пересмотру этой рекомендации в любое время", - отмечается в сообщении.

При этом, как указывает агентство Луза, вакцинация населения препаратом Janssen начнется уже в ближайшие дни. "Принимая во внимание тот факт, что главное управление здравоохранения уже опубликовало рекомендации относительно применения вакцины и в некоторых центрах вакцинации она уже имеется в наличии, ожидается, что введение препарата начнется в эти выходные или в начале следующей недели", - приводит агентство слова источника из органа здравоохранения.

14 апреля в Португалию была доставлена первая партия вакцины Janssen в объеме 31 200 доз. Препарат хранился на складе до вынесения решения EMA о возможности его использования. Предполагается, что после 10 мая республика получит дополнительно 30 тыс. доз вакцины Janssen.

20 апреля Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen. В то же время регулятор ЕС подчеркнул, что преимущества от использования препарата продолжают перевешивать риски. Согласно информации ЕМА, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет. Однако на основании имеющихся данных невозможно выделить конкретные факторы риска, указывается в пресс-релизе.

В свою очередь глава ЕМА Эмер Кук заверила, что в ЕС не было зафиксировано ни одного случая тромбоза после применения вакцины компании Janssen. При этом она уточнила, что регулятор продолжит изучение случаев тромбоза после применения данного препарата.