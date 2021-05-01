WP: власти США склоняются разрешить временное нарушение патентных прав на лекарства

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай склоняется к тому, чтобы разрешить временное нарушение некоторых патентных прав на лекарственные препараты в период пандемии. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По данным ее источников, предложение о возможности нарушения патентных прав обсуждал с торгпредом, который является членом кабинета президента, на прошлой неделе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он рассказал Тай, что такое решение поможет развивающимся странам, которые наиболее страдают от усугубляющегося кризиса. Старший советник президента по связанным с распространением коронавируса вопросам Фаучи также считает, что это ускорит производство вакцин по всему миру. Представитель США на торговых переговорах, в обязанности которой входят и патентные вопросы, сказала своим коллегам, что она рассматривает возможность поддержать временное нарушение некоторых патентных прав, но все еще изучает эту информацию, отмечает издание.

Однако ряд сотрудников Минторга предупреждают, что данное решение может привести к обратным последствиям, в том числе к тому, что конкуренты США получат доступ к американской интеллектуальной собственности.

Как во вторник сообщила газета El Pais, около 400 депутатов Европарламента и депутатов национальных парламентов государств - членов Европейского союза выступили в поддержку временной приостановки соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Парламентарии присоединились к петиции, поданной несколько недель назад 34 международными организациями. Политики считают, что подобный шаг будет способствовать увеличению производства препаратов от коронавируса и гарантировать их справедливое распределение по всему миру.

В конце прошлого года Индия и ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам, производящим вакцины от коронавируса, временно отказаться от патентов на препараты с учетом масштабов пандемии. По данным газеты, к настоящему моменту этот призыв поддержан более чем 103 странами, входящими в ВТО. Ранее в этом месяце 175 лауреатов Нобелевской премии, бывших глав государств и правительств призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.