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В России вступил в силу закон о штрафах за высадку детей-безбилетников

Максимальный размер штрафа составит 30 тыс. рублей
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Закон об административных штрафах до 30 тыс. рублей за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из общественного транспорта вступил в силу с субботы.

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Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля. Поправки были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях в развитие подписанного 24 февраля главой государства закона о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Он вступил в силу 7 марта.

"Водитель заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей, должностные лица - от 20 до 30 тыс. рублей. Мы рассчитываем, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся", - пояснил журналистам один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

В законе при этом речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, ответственность наступает за сам факт высадки.

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