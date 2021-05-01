В Геленджике и Новороссийске водоснабжение на майские праздники будет круглосуточным

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края пообещали круглосуточное и бесперебойное обеспечение водой на майские праздники курортов Геленджик и Новороссийск. Как сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Трембицкий, полностью наполнились собственные источники воды в этих городах, которые в разгар прошлого турсезона испытывали дефицит воды.

В 2020 году в Краснодарском крае была рекордная засуха, в некоторых городах, среди которых Геленджик и Новороссийск, обмелели источники водоснабжения, в период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся подвоз, на улицах устанавливали резервуары. В субботу в Краснодарском крае на месяц раньше обычного стартует курортный сезон, регион планирует принять в период майских праздников около 600 тыс. туристов.

"Что касается "дефицитных городов" Новороссийска и Геленджика, то на сегодняшний день в связи с обильными осадками локальные источники пополнились до максимального дебита. Водоснабжение осуществляется круглосуточно", - сказал Трембицкий.

Бесперебойное водоснабжение Новороссийска на 70% зависит от Троицкого группового водопровода, на остальные 30% - от собственных источников; в Геленджике - наполовину от Троицкого группового водопровода, а еще половина обеспечивается собственными источниками.

Вице-губернатор сказал, что идут активные работы на Троицком групповом водопроводе - там завершается строительство 11-километрового нового участка и в конце мая планируется провести переключение, что увеличит объем подачи воды абонентам. Также проводится капремонт артезианских скважин Троицкого месторождения, по семи из них работы уже на завершающей стадии. "Троицкий групповой водопровод показывает максимум по подаче воды за последние 20 лет", - сказал Трембицкий.