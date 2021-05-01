МЧС России начнет выявлять нетрезвых судоводителей при помощи алкотестеров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России с началом навигационного сезона начнут выявлять нетрезвых водителей маломерых яхт, катеров и лодок при помощи алкотестеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Для этого все территориальные подразделения ГИМС МЧС России на 100% укомплектованы алкотестерами", - сказал собеседник агентства. Навигационный сезон начался пока не во всех регионах России. Там, где уже он фактически открылся, инспекторы контролируют использование маломерных судов.

По данным МЧС, с начала года уже возбуждено более 1 тыс. дел об административных правонарушениях на водных объектах, из них четыре дела - в отношении лиц, которые управляли судном в состоянии опьянения. В 2020 году по вине нетрезвых судоводителей произошли восемь аварий с маломерными судами. С начала этого года таких аварий не зафиксировано.

Всего в реестре на данный момент зарегистрировано почти 1,5 тыс. маломерных судов.