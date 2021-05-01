В Крыму и Краснодарском крае начался курортный сезон

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Курортный сезон начался в субботу на месяц раньше обычного в Крыму и Краснодарском крае. Регионы ждут рекордного числа туристов в связи с ограничениями на выезд в другие страны и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы избежать нежелательных в период пандемии очередей.

"В этом году, если не будет форс-мажорных ситуаций, если основные зарубежные курорты откроются поздно, ждем 8-9 млн туристов - рекорд за постсоветский период. В советское время озвучивалась такая максимальная цифра - 12 млн. Но рекорд этот не только за счет лета: много людей было в начале года, будут в мае, надеемся, будут и в конце года. Логистика работает на все 100% - открыты новые воздушные трассы, готова магистраль "Таврида", открыт Крымский мост, запущены по нему поезда", - сказал ТАСС руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Краснодарский край также ожидает туристического бума. Главный курорт региона - город Сочи - на майские праздники намерен принять до 200 тыс. человек, что на четверть больше показателя такого же периода 2019 года. Всего с мая по сентябрь на фоне ограничения сообщения с Турцией курорт посетят более 4 млн человек. По данным предварительного бронирования, загрузка отелей, гостиниц и санаториев составит 90%, а в самых популярных объектах размещения достигнет 100%.

Однако, отмечают собеседники ТАСС, с ростом турпотока приходится увеличивать и число сотрудников организаций. Так, аэропорт Симферополя заблаговременно подготовил инфраструктуру и персонал. "В этом году аэропорт провел дополнительный набор сезонных сотрудников, которые также помогут справиться с высоким пассажиропотоком. Отработана процедура по взаимодействию с туроператорами для обслуживания организованных групп", - отметили в пресс-службе.

Музей героической обороны и освобождения Севастополя с 19 апреля отменил единственный выходной день, а музей-заповедник "Херсонес Таврический" в апреле начал занятия в школе волонтеров-экскурсоводов.

По данным властей, в Крыму сделали упор на вакцинацию тех, кто работает в туротрасли, из 20 тыс. человек, работающих в индустрии гостеприимства, вакцину уже получили около 3 тыс. человек. А на Кубани сотрудников отелей на постоянной основе тестируют на коронавирус. Масочный режим сохраняется в обоих регионах.