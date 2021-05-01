Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась в Израиль из московского аэропорта Внуково, чтобы привезти в Россию частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил ТАСС один из членов делегации.

Благодатный огонь к Пасхе доставят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая. Отсюда он будет передан в 25 городов и регионов России, а в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. По рекомендации Роспотребнадзора в 2021 году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится.

Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме православные верующие ожидают накануне Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая. Он появляется в часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.