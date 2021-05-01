В Пскове выявили 42 случая заражения коронавирусом у студентов из Индии

ПСКОВ, 1 мая. /ТАСС/. Еще 31 студента, прибывшего из Индии на учебу в Псковский государственный университет, госпитализировали с заражением коронавирусом. В общей сложности в Псковской областной инфекционной больнице наблюдаются с таким диагнозом 42 студента из этой страны, сообщила в субботу пресс-служба администрации Псковской области.

Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщал о том, что медики выявили коронавирус у группы студентов ПсковГУ, приехавших в Псковскую область на обучение из Индии. Инфекция была обнаружена у 11 из 67 человек.

"Еще у 31 студента, прибывшего из Индии, выявлен COVID19 - всего положительный тест показали уже 42 из 67-и. Все заболевшие находятся в Псковском отделении областной инфекционной больницы. Болезнь у всех протекает в легкой форме", - говорится в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.

Общее число заразившихся в регионе превысило отметку в 36 тыс. человек. Власти региона опасаются, что рост числа случаев заражения может произойти в майские праздники, когда в регион традиционно массово приезжают дачники из Санкт-Петербурга. В ближайшее время, по прогнозам псковских чиновников, рост числа заразившихся коронавирусом в Псковской области составит около 5%.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 36 263, 27 060 человек выздоровел, 338 пациентов умерли. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50-процентной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до 31 мая.

Опорный вуз Псковской области, Псковский государственный университет (ПсковГУ), является ведущим и самым крупным образовательным учреждением в регионе. Всего в вузе обучаются порядка 3 тыс. студентов. В 2020 году вуз впервые принял студентов из стран Африки, в том числе из Нигерии, Египта и Чада. В списке студентов также значатся граждане Македонии, Вьетнама, Сенегала, Индии, а также стран восточной Европы и государств.