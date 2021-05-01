Эксперты назвали популярные города РФ для путешествий на поезде с детьми в начале мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Путешественники с детьми выбирают для поездки на поезде на майские праздники Москву и Санкт-Петербург, следует из результатов исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, с которыми ознакомился ТАСС.

Tutu.ru анализировал билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая, и составил рейтинг из тех, где была самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно).

Первые места заняли Москва (23,5% среди путешественников с детьми) и Санкт-Петербург (около 15%). Третье место занимает Сочи (почти 5%), четвертое - Казань (почти 3%), пятое - Краснодар (около 2%). В Tutu.ru отметили, что в рейтинг вошел ряд направлений, куда можно быстро добраться из столицы. Эти города традиционно пользуются популярностью. Речь идет о Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Брянске, Владимире и Туле. Зарубежное направление в рейтинге одно - это Минск. Он занимает восьмое место по популярности у путешественников с детьми.