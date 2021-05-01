Болгария открыла границы для вакцинированных "Спутником V" россиян

СОФИЯ, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". Об этом в интервью ТАСС заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

"С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина "Спутник V", что позволит получившим прививки россиянам, а также туристам из других стран, предъявив документ о завершенной вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны", - сообщила Николова.

Глава Минтуризма отметила, что есть и два других альтернативных варианта: в страну допускаются граждане с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия, или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия, а также переболевшие коронавирусом с подтвержденным положительным тестом за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

Николова уточнила, что консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят работу на территории России сразу после пасхальных праздников, с 5 мая, а согласование регулярных и чартерных полетов между двумя странами пока продолжается.

"Болгария и Россия продолжают диалог и ожидается решение вопроса о восстановлении регулярных полетов. В этом процессе активное участие принимают компетентные государственные органы, от болгарской стороны заявлено желание и готовность начать работу, и в настоящее время ожидается решение российских властей. Восстановление авиасообщения и чартерных полетов окажет влияние на туристический поток к Болгарии. Мы убеждены, что при открытии границ России для болгарских туристов интерес к туристическим путешествиям в Россию также активизируется и расширится", - отметила и.о. вице-премьера.