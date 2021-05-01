Россиянам напомнили правила ответственного проведения пикников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. В майские праздники у региональных операторов по обращению с отходами заметно увеличивается нагрузка, в этой связи Российский экологический оператор (РЭО) призвал россиян к раздельному сбору мусора и экологичным правилам проведения праздников. Об этом сообщает пресс-служба РЭО в субботу.

"После пикников с шашлыками и без них важно не только убрать за собой отходы, но и как можно меньше отходов отправить на полигоны. Для этого не нужно забывать об их раздельном сборе: соберите вторсырье в один мешок, а смешанные отходы с остатками пищи - в другой. И довезите их до контейнерной площадки с синим и серым баками. Напомню, к 2030 году объем отходов, которые идут на захоронение, должен сократиться на 50%, согласно целям нацпроекта "Экология". Также рекомендую отдавать предпочтение многоразовой посуде, ведь одноразовые пластиковые вилки и ножи очень сложно отобрать из общего потока отходов для переработки - даже если их предварительно помыли", - заявил представитель РЭО Дмитрий Бойко.

В качестве замены одноразовой посуды на пикник можно также взять легкую и прочную металлическую посуду, многоразовые контейнеры, канистры для воды. К тому же, такая посуда в долгосрочной перспективе обойдется дешевле, чем если каждый раз покупать одноразовые приборы. Лучше отдать предпочтение бумажным салфеткам, так как они разлагаются гораздо быстрее, чем синтетические. Также в РЭО призвали отдавать предпочтение перерабатываемой упаковке и в целом избегать ее избыточного количества. Бойко подчеркнул, что 50% всех бытовых отходов в России - именно упаковка.

В РЭО напомнили, что в мае 2020 года в систему "РЭО Радар", куда заносятся нарушения обращения отходов по всей России, поступило на 39% больше обращений по сравнению с предыдущим месяцем.

Ремонт и дача

В майские праздники региональные операторы ежегодно наблюдают рост объема строительных отходов, так как многие используют выходные, чтобы навести порядок дома, избавиться от старых вещей, приступить к ремонту. В РЭО напомнили, что строительный мусор нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Такие отходы нужно либо оставить на специально отведенном месте на контейнерной площадке, либо довезти до площадки с большими контейнерами для крупногабаритных отходов. В некоторых случаях регоператоры работают с вывозом таких отходов по заявке.

"Ни в коем случае нельзя сжигать отходы в лесу и жечь сухую траву. С 1 января 2021 года также запрещено сжигать мусор на участках частных домов. А вот что можно и даже нужно сделать на даче - так это организовать компост из отходов. Также уточните, нет ли в вашем садовом товариществе контейнеров или емкости для сбора листьев. Следуя этим простым правилам, вы значительно снизите нагрузку на полигоны и внесете огромный вклад в защиту окружающей среды", - советуют в РЭО.