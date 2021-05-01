Патриарх Кирилл призвал верующих помогать ближним во время пандемии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Пасхи призвал верующих во время пандемии поддерживать тех, кто потерял родных и близких или оказался в тяжелой жизненной ситуации.

"В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - говорится в патриаршем послании, опубликованном в Великую субботу.

Приобретенный церковью опыт, когда из-за эпидемических мер многие не могли посещать богослужения, показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и таинствах, отметил патриарх.