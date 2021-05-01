Задержанного директора департамента архитектуры Сочи уволили

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергея Добромыслова уволили с занимаемой должности, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в субботу.

Ранее следователи задержали директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи за многомиллионную взятку.

"С. В. Добромыслов уволен с занимаемой должности. Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в рамках своих полномочий оказывает все необходимое содействие в работе правоохранительных органов", - сказала собеседница агентства.

В пятницу следователи завели уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи, который подозревается в получении многомиллионной взятки. Следствие считает, что осенью прошлого года гендиректор строительной компании планировал построить апартаментный комплекс в Адлерском районе Сочи. Он сообщил об этом знакомому чиновника, а тот предложил собеседнику за взятку в размере 75 млн рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа мужчине обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным.

Предприниматель согласился и по требованию посредника передал 3 млн 750 тыс. рублей в прошлом году, а 30 апреля этого года передал мужчинам вторую часть взятки в размере 20 млн рублей.