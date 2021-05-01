Путин поручил расширить реализацию образовательных программ в сетевой форме

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ расширить практику реализации вузами образовательных программ в сетевой форме. Соответствующее поручение по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", состоявшегося 26 марта 2021 года, опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий по расширению образовательными организациями высшего образования практики реализации образовательных программ в сетевой форме, предоставляющей обучающимся возможность получения высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и обеспечить реализацию этого плана мероприятий", - говорится в поручении.

Доклад об этом следует предоставить до 1 сентября 2021 года, далее - один раз в полгода.

Также глава государства поручил министерству с участием представителей ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" обеспечить расширение участия ведущих организаций, работающих в области информационных технологий, в подготовке кадров по специальностям и направлениям, связанным с изучением и развитием искусственного интеллекта. Доклад об этом следует представить до 30 октября 2021 года. Ответственным за выполнение назначен глава Минобрнауки Валерий Фальков.