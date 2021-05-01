Путин поручил к июню разработать новую концепцию конкурса "Учитель года России"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с АНО "Россия - страна возможностей" к 1 июня разработать новую концепцию проведения конкурса "Учитель года России". Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Министерству просвещения Российской Федерации <…> [поручено] разработать совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России", предусмотрев в том числе, что этот конкурс проводится в течение всего года и широко освещается в средствах массовой информации. Срок - 1 июня 2021 года", - говорится в поручении по итогам состоявшегося 26 марта заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Ответственными за выполнение назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В марте Путин предложил изменить формат популярного у педагогов конкурса "Учитель года" и проводить его в формате реалити-шоу в течение всего года.

Кроме того, Минпросвещения поручено совместно с регионами обеспечить участие государственных и муниципальных школ в ежегодной международной акции "Сад памяти", участники которой высаживают деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Доклад о проделанной работе следует представить до 1 июня 2021 года, далее - ежегодно.