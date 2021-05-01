В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик

ТАСС, 1 мая. Жительница города Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Худа аль-Матруши стала первым в этой стране автомехаником и открыла собственную мастерскую. С открытием предприятия ее поздравил наследный принц Абу-Даби, столицы ОАЭ, Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, сообщила женщина в пятницу на своей странице в Instagram.

По состоянию на 13:00 по местному времени (12:00 мск) субботы видео собрало более 120 тыс. просмотров в социальных сетях. В опубликованном ролике наследный принц жалуется, что у него сломалась машина. В ответ 36-летняя аль-Матруши признается, что она уже 16 лет ремонтирует автомобили, однако раньше это было только хобби, а не профессией.

"Я люблю эту работу и начала ремонтировать автомобили 16 лет назад, но открыла мастерскую только сейчас", - подчеркивает она.

"Мы гордимся, что в нашей стране есть такие замечательные люди, и поддерживаем вас", - добавляет аль-Нахайян.

В 2012 году В ОАЭ появилась первая женщина-машинист электропоезда - 28-летняя Марьям аль-Сафар устроилась на работу в дубайский метрополитен.

Кроме того, ОАЭ планируют отправить в космос женщину. Новыми эмиратскими космонавтами должны стать Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Они были выбраны из 4 тыс. кандидатов и скоро присоединятся к программе подготовки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аль-Матруш станет первой женщиной-астронавтом арабского мира.