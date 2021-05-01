Для победителей конкурсов "Россия - страна возможностей" упростят получение гражданства РФ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о внесении в законодательство изменений, чтобы упростить процедуру получения гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые стали победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей". Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте Кремля.

Согласно поручению, к 1 сентября администрация президента совместно с МВД РФ и МИД РФ должна подготовить и представить предложения, предусматривающие "возможность приобретения гражданства РФ в особом порядке иностранными гражданами и лицами без гражданства - победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей".

Кроме того, Путин также поручил правительству разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам и лицам без гражданства, которые стали финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей", при необходимости подготовив и представив к 1 сентября предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Флагманским проектом платформы является конкурс "Лидеры России".