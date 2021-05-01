МАХАЧКАЛА, 1 мая./ТАСС/. В Дагестане в мае ждут рекордные 100 тыс. туристов. В республике уже забронировано около 90% отелей на майские праздники, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтуризма.

"В этом месяце мы ожидаем рекордные 100 тыс. туристов. В связи с предстоящими праздниками все места в трех- и четырехзвездочных отелях республики забронированы на около 90%. В этом году мы наблюдаем настоящий бум турпотока. Это скорее связано и с ограничением регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в региональном Минтуризме, основное направление для туристов - Махачкала, Дербент, Сулакский каньон, Хунзахский и Гунибский районы.

"География с каждым днем расширяется. Организованные группы туристов, так называемые любители активного отдыха, предпочитают и пеший туризм в горах. Увеличился турпоток и в высокогорное село Гамсутль", - добавили в пресс-службе. Дагестан богат уникальными природными и археологическими объектами. Это и единственный на территории России субтропический лес в дельте реки Самур, и самый большой в Евразии песчаный бархан Сарыкум длиной 12 км, и Сулакский каньон, который гораздо глубже знаменитого Большого каньона США. Регион также имеет выход к Каспийскому морю - самому крупному на планете замкнутому водоему.

На территории региона расположена крепость Кала-Корейш, основанная в VI веке, а также Гунибская крепость, которую Россия построила в ходе Кавказской войны уже в XIX веке. Квинтэссенцией архитектуры Дагестана является Дербент - один из древнейших городов мира, с цитаделью Нарын-Кала.

В Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек. В 2020 году Дагестан посетили более 840 тыс. человек. Это немногим меньше, чем в 2019 году - 850 тыс.