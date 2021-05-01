В Индию доставили первую партию вакцины "Спутник V"

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 1 мая. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла в субботу в Индию. Как передает корреспондент ТАСС, препарат доставлен в аэропорт города Хайдарабад, отправитель груза - Российский фонд прямых инвестиций, который курирует этот проект.

"Спутник V" стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Как сообщил ранее на этой неделе посол в Москве Бала Венкатеш Варма, в Нью-Дели ожидают, что уже в начале мая в Индии будут доступны порядка 150-200 тысяч доз "Спутника V", к концу месяца - около 3 млн, а в июне - 5 млн доз.

Российский препарат доставлен в Индию в тот день, когда должен начаться новый этап национальной кампании по вакцинации, в ходе которого будет разрешено прививаться всем гражданам, достигшим 18-летнего возраста. До 1 мая прививку делали лишь тем, кто старше 45 лет. Однако власти ряда штатов заявили, что процесс иммунизации людей в возрастной группе от 18 до 44 лет начнется, как только будет получено достаточное количество препаратов, которых пока не хватает.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V". Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах.