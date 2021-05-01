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Православная Пасха
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В этом году внутрь храма Гроба Господня допустили не более 2,5 тыс. человек
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Описание
© AP Photo/Oded Balilty
© REUTERS/Ammar Awad
© Андрей Широков/ТАСС
© REUTERS/Ammar Awad

ТАСС, 1 мая. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ.

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Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

В соответствии с санитарными ограничениями, внутрь храма Гроба Господня были допущены не более 2,5 тыс. человек, в то время как в обычные годы в этот день внутри храма находились до 9 тыс. паломников. В 2020 году церемония прошла без участия паломников.

Ранее директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев сообщила на пресс-конференции, что власти разрешат прибыть в аэропорт Бен-Гурион за частицами огня 1 мая самолетам из 11 стран - Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Польши, России, Румынии и Украины.

В субботу утром в Израиль из Москвы по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вылетел самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, которую возглавил председатель его попечительского совета Владимир Якунин.

Ожидается, что огонь доставят в Москву к пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которая начнется около 22:00 под предстоятельством патриарха Кирилла. Огонь будет передан в 25 городов и регионов России, а в Москве верующие смогут получить его частицу в 15 храмах. Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.

 

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РоссияИзраильПравославная Пасха
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