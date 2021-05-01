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Православная Пасха

Российские дипломаты получили Благодатный огонь в Иерусалиме

Они передадут святыню представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее в Россию
Автомобили делегации российских дипломатов у Яффских ворот Андрей Широков/ТАСС
Описание
Автомобили делегации российских дипломатов у Яффских ворот
© Андрей Широков/ТАСС

ИЕРУСАЛИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Делегация российских дипломатов получила в субботу частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима и направляется в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят ее в Россию, сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

"Мы получили частичку Благодатного огня. Сейчас выезжаем в аэропорт", - сказал он, направляясь с лампадой к Яффским воротам, откуда на автомобилях делегация российских дипломатов выезжает к месту назначения.

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